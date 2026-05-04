Generali, confermati riconoscimenti Dow Jones Best-In-Class e rating ESG "AAA" di MSCI

(Teleborsa) - Generali , colosso italiano delle assicurazioni e dell'asset management, conferma la propria leadership nella sostenibilità, rinnovando per l'ottavo anno consecutivo l'inclusione nel Dow Jones Best-In-Class World Index e per il settimo anno consecutivo nel Dow Jones Best-In-Class Europe Index, in precedenza noti come Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI).



Inoltre, l'approccio di Generali alla sostenibilità è stato nuovamente riconosciuto da MSCI ESG Ratings, che misura la capacità delle aziende di affrontare i rischi e cogliere le opportunità legate alla sostenibilità. L'analisi di MSCI, che coinvolge oltre 17.000 aziende a livello globale, ha confermato il rating ESG "AAA" che il Gruppo mantiene dal 2022, includendo Generali tra le aziende "Leader".



"Generali ha pienamente integrato la sostenibilità nel proprio modello di business e nelle proprie attività, continuando ad agire come assicuratore, investitore, datore di lavoro e corporate citizen responsabile - ha detto Marco Sesana, Group General Manager di Generali - Siamo estremamente orgogliosi di essere stati confermati ancora una volta come leader globale della sostenibilità dagli indici Dow Jones e da MSCI, che riconoscono i solidi risultati conseguiti".



"Con la strategia "Lifetime Partner 27: Driving Excellence", stiamo ulteriormente accelerando questa ambizione attraverso obiettivi chiari focalizzati sul sostegno alla transizione verde e giusta e sul rafforzamento della resilienza della società, con l'obiettivo di continuare a generare una crescita profittevole con un impatto positivo sulle persone e sul pianeta, a beneficio di tutti i nostri stakeholder", ha aggiunto.

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