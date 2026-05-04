Leonardo confermata per sedicesimo anno consecutivo nei Dow Jones Best In Class Indices

(Teleborsa) - Leonardo è stata confermata, per il sedicesimo anno consecutivo, nei Dow Jones Best In Class Indices (DJ BIC) 2026, tra i più autorevoli indici borsistici internazionali che selezionano le imprese con le migliori performance ambientali, sociali e di governance (ESG). Un riconoscimento che consolida il posizionamento del Gruppo tra i leader mondiali del settore Aerospace, Defence & Security (AD&S), in un contesto caratterizzato da standard di valutazione ESG sempre più stringenti.



Leonardo è stata inclusa sia nell'indice DJ BIC World che nel DJ BIC Europe, tra le 350 aziende leader a livello globale. Nel settore AD&S, risultano ammesse 5 società nel DJ BIC World e 4 nel DJ BIC Europe, a testimonianza dell'elevato livello di selettività degli indici.



L'ammissione si basa sui risultati del Corporate Sustainability Assessment (CSA) condotto annualmente da Standard & Poor's Global, che valuta oltre 12.000 società nel mondo secondo un approccio best-inclass. Nell'ultimo CSA, Leonardo ha conseguito il punteggio più elevato del settore AD&S, pari a 83/100, distinguendosi in modo significativo rispetto ai peer internazionali valutati. L'inclusione nei DJ BIC rappresenta un risultato di particolare rilievo e valorizza il percorso intrapreso da Leonardo nel rafforzare la sostenibilità come leva strategica di competitività, innovazione e resilienza.

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