Hera ancora in inclusa nel Dow Jones Best-in-Class Index

(Teleborsa) - Hera , multiservizi quotata su Euronext Milan, è stata inclusa, per il sesto anno consecutivo, nel Dow Jones Best-in-Class Index (precedentemente noto come Dow Jones Sustainability Index) sia europeo che mondiale per il settore Multi & Water Utility. In particolare, la multiutility si è riconfermata leader globale nel suo settore di riferimento ottenendo un punteggio di 83/100 a fronte di una media di settore di 37/100.



Molteplici gli aspetti per cui la multiutility è considerata una best practice: nella dimensione della governance si è distinta in particolare per la trasparenza della sua rendicontazione, l’attenta ed efficace gestione del rischio, anche di tipo cyber, e l’esemplare capacità di gestire la catena di fornitura in modo sostenibile; nella dimensione ambientale è risultata la migliore nell’efficiente gestione dell’energia nei processi interni e nella salvaguardia della biodiversità nei territori in cui opera e si è distinta particolarmente per la rendicontazione e gestione dei rischi e delle opportunità relative al cambiamento climatico; nella dimensione sociale ha ottenuto il miglior punteggio a livello mondiale nel rispetto dei diritti umani, nello sviluppo del capitale umano dei suoi dipendenti, nella capacità di relazionarsi con i clienti, nella protezione della privacy e nelle relazioni con le comunità locali.



Quotato dal 2003 e nel FTSE MIB dal 2019, il titolo Hera è incluso dal 2020 nel Dow Jones Best-in-Class Index Europe & World (già Dow Jones Sustainability Index) e nel FTSE4Good, oltre a essere presente nell'indice blue-chip italiano ESG MIB dedicato alle migliori pratiche ESG.

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