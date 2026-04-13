Ariston, MSCI migliora rating ESG ad "A": è secondo upgrade in due anni

(Teleborsa) - Ariston , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, ha ottenuto un rating MSCI ESG pari ad A, entrando nella fascia più alta della scala di valutazione corporate e migliorando il proprio punteggio da BBB. Il risultato è stato determinato dal rafforzamento delle pratiche di condotta aziendale, da una maggiore trasparenza nella rendicontazione e da iniziative mirate alla mitigazione dei rischi ESG di medio e lungo periodo.



I rating MSCI ESG valutano la resilienza di un'azienda rispetto ai rischi di sostenibilità di lungo periodo, specifici per settore, attraverso una metodologia basata su criteri oggettivi. Le aziende vengono valutate su una scala che va da "AAA" (leader) a "CCC" (laggard), in base al livello di esposizione a tali rischi e alla capacità di gestione degli stessi rispetto ai peer. La valutazione è stata condotta sulla base della Dichiarazione di Sostenibilità 2024 di Ariston.



"La sostenibilità è parte del DNA di Ariston Group sin dalla sua fondazione e rappresenta uno dei pilastri del nostro heritage e dei nostri valori -ha dichiarato il CEO Maurizio Brusadelli - Nel 2023 abbiamo definito una chiara strategia di sostenibilità al 2030 attraverso il piano Road to 100. Il miglioramento dei nostri rating ESG riflette le azioni concrete che abbiamo progressivamente introdotto, così come l'impegno e la professionalità delle nostre persone e dei nostri partner. La sostenibilità è parte integrante del nostro modello di business e ci aiuta a creare valore nel lungo periodo".

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