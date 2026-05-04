Madrid: calo per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare , in flessione del 2,15% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di MERLIN Properties SOCIMI , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di MERLIN Properties SOCIMI . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 14,87 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 14,29. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 14,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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