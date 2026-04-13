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/ Madrid: andamento negativo per ArcelorMittal
Madrid: andamento negativo per ArcelorMittal
Migliori e peggiori
,
In breve
13 aprile 2026 - 09.50
Sottotono il
leader mondiale dell'acciaio
, che passa di mano con un calo del 2,58%.
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