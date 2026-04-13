Milano 11:23
47.312 -0,62%
Nasdaq 10-apr
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Dow Jones 10-apr
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Londra 11:23
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Francoforte 11:23
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Madrid: andamento negativo per ArcelorMittal

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento negativo per ArcelorMittal
Sottotono il leader mondiale dell'acciaio, che passa di mano con un calo del 2,58%.
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