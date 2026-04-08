Madrid: andamento rialzista per MERLIN Properties SOCIMI
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che tratta in utile del 3,61% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che MERLIN Properties SOCIMI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,18%, rispetto a +6,4% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Le implicazioni di breve periodo di MERLIN Properties SOCIMI sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 15,03 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 14,73. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 15,33.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```