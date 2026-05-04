Madrid: in calo BBVA
(Teleborsa) - Ribasso per Banco di Bilbao, che presenta una flessione del 3,16%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend della banca spagnola rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di BBVA rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,7 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,89. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 19,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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