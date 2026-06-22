Madrid: risultato positivo per BBVA

(Teleborsa) - Bene Banco di Bilbao , con un rialzo dell'1,92%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della banca spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di BBVA è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 21,89 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 21,49. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 22,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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