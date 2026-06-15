Madrid: positiva la giornata per BBVA

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Banco di Bilbao , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,59%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend della banca spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BBVA rispetto all'indice.





Tecnicamente, l' istituto di credito spagnolo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```