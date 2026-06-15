Madrid: positiva la giornata per BBVA
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Banco di Bilbao, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,59%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend della banca spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso BBVA rispetto all'indice.
Tecnicamente, l'istituto di credito spagnolo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 20,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 20,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```