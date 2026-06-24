New York: brusca correzione per Oracle
(Teleborsa) - Pressione sul principale fornitore di software aziendale, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,60%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Oracle, che fa peggio del mercato di riferimento.
Analizzando lo scenario di Oracle si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 152,4 USD. Prima resistenza a 162,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 148,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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