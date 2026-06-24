New York: brusca correzione per Oracle

(Teleborsa) - Pressione sul principale fornitore di software aziendale , che perde terreno, mostrando una discesa del 5,60%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto all' S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Oracle , che fa peggio del mercato di riferimento.





Analizzando lo scenario di Oracle si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 152,4 USD. Prima resistenza a 162,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 148,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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