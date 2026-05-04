New York: in perdita C.H.Robinson
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi logistici, che passa di mano in perdita dell'8,99%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di C.H.Robinson rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di C.H.Robinson. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, C.H.Robinson evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 169 USD. Primo supporto a 156,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 152,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```