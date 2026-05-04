New York: perdite consistenti per Expeditors International of Washington

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per l' azienda che fornisce servizi logistici , che esibisce una perdita secca del 6,16% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Expeditors International of Washington è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo di Expeditors International of Washington confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 142,2 USD con primo supporto visto a 135,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 132,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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