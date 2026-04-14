Milano 17:35
48.176 +1,36%
Nasdaq 20:44
25.743 +1,42%
Dow Jones 20:44
48.485 +0,55%
Londra 17:35
10.609 +0,25%
Francoforte 17:35
24.044 +1,27%

New York: perdite consistenti per Devon Energy

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per Devon Energy
Ribasso scomposto per la società attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas naturale, che esibisce una perdita secca del 4,51% sui valori precedenti.
Condividi
```