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Parigi: movimento negativo per EssilorLuxottica

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per EssilorLuxottica
Composto ribasso per il gruppo di occhialeria, in flessione del 2,87% sui valori precedenti.
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