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New York: perdite consistenti per IBM

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per IBM
Ribasso scomposto per la "Big Blue", che esibisce una perdita secca del 6,89% sui valori precedenti.
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