Piazza Affari: si concentrano le vendite su NewPrinces

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo agroalimentare italiano , in flessione del 2,49% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di NewPrinces , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo scenario di breve periodo di NewPrinces evidenzia un declino dei corsi verso area 14,77 Euro con prima area di resistenza vista a 15,18. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 14,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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