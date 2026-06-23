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Londra: perdite consistenti per Scottish Mortgage Investment Trust

Migliori e peggiori, In breve
Londra: perdite consistenti per Scottish Mortgage Investment Trust
Ribasso per la ssocietà di investimento in azioni di società quotate, che tratta in perdita del 4,75% sui valori precedenti.
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