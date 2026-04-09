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Philogen, Goldman Sachs abbassa il target price

Finanza, Consensus
Philogen, Goldman Sachs abbassa il target price
(Teleborsa) - Goldman Sachs ha tagliato a 18 euro per azione (dai precedenti 25 euro) il target price su Philogen, azienda biotecnologica italo-svizzera quotata su Euronext Milan.
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