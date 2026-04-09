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/ Philogen, Goldman Sachs abbassa il target price
Philogen, Goldman Sachs abbassa il target price
Finanza
,
Consensus
09 aprile 2026 - 08.55
(Teleborsa) -
Goldman Sachs
ha tagliato a
18 euro
per azione (dai precedenti 25 euro) il
target price
su
Philogen
, azienda biotecnologica italo-svizzera quotata su Euronext Milan.
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