Piazza Affari: andamento sostenuto per Philogen

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l' azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche , in guadagno del 2,97% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Philogen rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Philogen si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 20,08 Euro. Prima resistenza a 20,69. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 19,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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