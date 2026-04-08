Piazza Affari: calo per Philogen

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda biofarmaceutica che sviluppa farmaci per il trattamento del cancro e delle malattie infiammatorie croniche , che sta segnando un calo del 2,12%.



L'andamento di Philogen nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Philogen evidenzia un declino dei corsi verso area 20,32 Euro con prima area di resistenza vista a 21,52. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 19,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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