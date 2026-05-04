Piazza Affari: scambi negativi per Unipol

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , con una flessione del 2,21%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di Unipol rispetto al principale indice della Borsa di Milano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nel breve periodo, la società finanziaria e assicurativa presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 22,14 Euro e supporto a 21,44. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 22,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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