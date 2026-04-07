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Piazza Affari: scambi negativi per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per Stellantis
Ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che presenta una flessione del 2,81%.
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