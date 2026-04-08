Piazza Affari: scambi al rialzo per Unipol

(Teleborsa) - Balza in avanti il Gruppo finanziario a assicurativo italiano , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,39%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Unipol mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,48%, rispetto a +6,4% del principale indice della Borsa di Milano ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 21,57 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 21,15. L'equilibrata forza rialzista della società finanziaria e assicurativa è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 21,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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