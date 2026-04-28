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Piazza Affari: scambi negativi per DiaSorin

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi negativi per DiaSorin
Sottotono l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che passa di mano con un calo del 3,48%.
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