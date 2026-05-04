Piazza Affari: si concentrano le vendite su A2A
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'utility lombarda, che mostra un decremento del 2,31%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di A2A, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, l'azienda di servizi di pubblica utilità è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,405 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,346. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,464.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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