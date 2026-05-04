Piazza Affari: si concentrano le vendite su A2A

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l' utility lombarda , che mostra un decremento del 2,31%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di A2A , che fa peggio del mercato di riferimento.





Tecnicamente, l' azienda di servizi di pubblica utilità è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 2,405 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,346. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 2,464.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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