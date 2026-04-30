Milano 13:00
47.789 -0,02%
Nasdaq 29-apr
27.187 0,00%
Dow Jones 29-apr
48.862 -0,57%
Londra 13:00
10.337 +1,21%
Francoforte 13:00
24.065 +0,46%

Piazza Affari: scambi in positivo per A2A

Migliori e peggiori, Energia, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per A2A
Seduta positiva per l'utility lombarda, che avanza bene del 2,01%.
Condividi
```