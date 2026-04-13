A2A sale al 100% di Duereti con l'acquisto dell'ultimo 10% di e-distribuzione

(Teleborsa) - A2A , multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha perfezionato l'acquisto del 10% delle quote di Duereti detenute da e-distribuzione (gruppo Enel ), venendo pertanto a detenere il 100% delle quote della società target, che è attiva nella distribuzione di energia elettrica in alcuni comuni delle province di Milano e Brescia. L'operazione è avvenuta applicando i meccanismi di opzione già previsti nella documentazione contrattuale sottoscritta per l'acquisizione del 90% di Duereti, si legge in una nota.

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