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A2A sale al 100% di Duereti con l'acquisto dell'ultimo 10% di e-distribuzione

Energia, Finanza
A2A sale al 100% di Duereti con l'acquisto dell'ultimo 10% di e-distribuzione
(Teleborsa) - A2A, multi-utility italiana quotata su Euronext Milan, ha perfezionato l'acquisto del 10% delle quote di Duereti detenute da e-distribuzione (gruppo Enel), venendo pertanto a detenere il 100% delle quote della società target, che è attiva nella distribuzione di energia elettrica in alcuni comuni delle province di Milano e Brescia. L'operazione è avvenuta applicando i meccanismi di opzione già previsti nella documentazione contrattuale sottoscritta per l'acquisizione del 90% di Duereti, si legge in una nota.
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