Piazza Affari: andamento rialzista per A2A

(Teleborsa) - Avanza l' utility lombarda , che guadagna bene, con una variazione del 2,01%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Analizzando lo scenario di A2A si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,346 Euro. Prima resistenza a 2,414. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,302.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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