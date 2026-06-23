Milano 17:35
52.024 -1,46%
Nasdaq 19:01
29.539 -2,66%
Dow Jones 19:01
51.810 +0,19%
Londra 17:35
10.429 -0,09%
Francoforte 17:35
24.894 -0,98%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Danieli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Danieli
Pressione sulla multinazionale friulana, che tratta con una perdita del 3,23%.
Condividi
```