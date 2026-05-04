Terna confermata nel Dow Jones Best-in-Class World Index per il diciassettesimo anno

Il gestore della Rete di Trasmissione Nazionale ottiene 90 punti su 100 nel CSA 2025 di S&P Global, miglior punteggio tra le utility elettriche mondiali

(Teleborsa) - Roma, 4 maggio 2026 – Terna è stata inclusa per la diciassettesima volta consecutiva nel Dow Jones Best-in-Class World Index di S&P Global, indice finanziario internazionale che seleziona le società con le migliori performance in ambito ESG (Environmental, Social e Governance). Il gestore della Rete di Trasmissione Nazionale è una delle dieci utility elettriche quotate presenti nell'indice mondiale.



La società è stata inserita anche nel più restrittivo Dow Jones Best-in-Class Europe Index, all'interno del quale risulta l'unica società italiana tra le cinque utility elettriche incluse.



L'inserimento nei due indici ESG di S&P Global deriva dai risultati ottenuti da Terna nel Corporate Sustainability Assessment (CSA) 2025, con cui l'agenzia di rating ha analizzato le performance di sostenibilità delle imprese internazionali a maggiore capitalizzazione sulla base di criteri economici, ambientali e sociali, oltre a una review delle principali controversie.



Con 90 punti su 100, risultato ottenuto lo scorso 14 novembre, Terna ha registrato il miglior punteggio a livello mondiale tra le circa 250 utility elettriche analizzate, che hanno ottenuto in media una valutazione di 41 punti. La valutazione ha riguardato, tra gli altri ambiti, la qualità e l'affidabilità della reportistica in tema di sostenibilità, la gestione del capitale umano e la riduzione delle emissioni di CO2, in linea con l'impegno del Gruppo a sottoscrivere un programma per il raggiungimento del target Net Zero Science Based al 2050.



La presenza di Terna negli indici ESG internazionali è stata confermata anche nel 2026 dagli STOXX ESG Leaders e dal MIB ESG. Lo scorso febbraio, inoltre, la società ha ottenuto la qualifica di "Top 1%" nel Sustainability Yearbook 2026, pubblicazione annuale curata da S&P Global.

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