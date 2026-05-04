Villeroy (Bank of France) prevede che l'inflazione tornerà al 2% nel 2027-2028

(Teleborsa) - Francois Villeroy de Galhau, governatore della Banca di Francia, ha ammesso di "non sapere con esattezza quali saranno gli effetti economici della guerra in Medio Oriente, perché non sappiamo quanto durerà questo conflitto". "Dipende in particolare dalla strategia americana, che è molto imprevedibile", ha spiegato su RMC-BFMTV.



"L'entità degli effetti dipende dallo scenario in cui ci troveremo", ha continuato il banchiere centrale. "Nel peggiore dei casi, assisteremo a un'impennata dell'inflazione nel 2026. A seconda dello scenario, l'inflazione potrebbe attestarsi tra poco meno del 2% in media annua e oltre il 3%. Ma poi l'inflazione tornerebbe all'obiettivo del 2%" nel "2027-2028".

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