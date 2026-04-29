Germania, inflazione aprile sale ma meno delle attese al 2,9%

(Teleborsa) - Cresce ma meno delle attese l'inflazione tedesca ad aprile 2026. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo hanno registrato un aumento dello 0,6% su base mensile, rispetto al +1,1% mese precedente (attese erano per un +0,7%).



Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +2,9%, dopo il +2,7% del mese precedente, inferiore all'attesa di un +3%.



L'inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a +0,5%, rispetto al +1,2% precedente. Su anno si registra un incremento del 2,9%, dopo il +2,8% del mese precedente.



Il tasso di inflazione al netto di alimentari ed energia, spesso definito "inflazione di fondo", dovrebbe attestarsi al +2,3%. Si prevede che i prezzi dell'energia aumenteranno del 10,1% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente; si tratta del più alto incremento dei prezzi dell'energia da febbraio 2023 (+19,1% su febbraio 2022).



I risultati definitivi relativi al mese di aprile 2026 saranno pubblicati il 12 maggio 2026.

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