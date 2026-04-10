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Fed, BofA prevede due tagli dei tassi nel 2026

Banche, Finanza
Fed, BofA prevede due tagli dei tassi nel 2026
(Teleborsa) - Nel 2026 la Fed taglierà due volte i tassi di interesse. Conferma così le proprie previsioni la Bank of America aggiungendo che l’orientamento accomodante della banca centrale verso l’inflazione guidata dall’offerta, le pressioni salariali limitate e le dinamiche politiche finiranno per prevalere sulle preoccupazioni inflazionistiche a breve termine.

BofA ha inoltre osservato che entro settembre il nuovo presidente della Fed Kevin Warsh dovrebbe essere in carica e aver accumulato prove sufficienti di un raffreddamento dell’inflazione per costruire il consenso verso un allentamento. La società ha riconosciuto che i rischi sono orientati verso nessun taglio, ma ha mantenuto il suo scenario di base.

I verbali del FOMC di marzo, pubblicati questa settimana, hanno rafforzato la posizione attendista della Fed.

"Un ’paio’ di funzionari che prevedono ancora eventuali tagli dei tassi hanno indicato di aver posticipato i tempi previsti. ’Alcuni’ hanno persino suggerito di segnalare la possibilità di rialzi. D’altra parte, ’molti partecipanti’ ritenevano ha aggiunto Bank of America.


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