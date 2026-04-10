Fed, BofA prevede due tagli dei tassi nel 2026

(Teleborsa) - Nel 2026
la Fed taglierà due volte i
tassi di interesse. Conferma così le proprie previsioni la Bank of America
aggiungendo che l’orientamento accomodante della banca centrale verso l’inflazione guidata dall’offerta, le pressioni salariali limitate e le dinamiche politiche finiranno per prevalere sulle preoccupazioni inflazionistiche a breve termine.
BofA ha inoltre osservato che entro settembre il nuovo presidente della Fed Kevin Warsh
dovrebbe essere in carica e aver accumulato prove sufficienti di un raffreddamento dell’inflazione
per costruire il consenso verso un allentamento. La società ha riconosciuto che i rischi sono orientati verso nessun taglio, ma ha mantenuto il suo scenario di base.
I verbali del FOMC di marzo
, pubblicati questa settimana, hanno rafforzato la posizione attendista
della Fed.
"Un ’paio’ di funzionari che prevedono ancora eventuali tagli dei tassi hanno indicato di aver posticipato i tempi previsti. ’Alcuni’ hanno persino suggerito di segnalare la possibilità di rialzi. D’altra parte, ’molti partecipanti’ ritenevano ha aggiunto Bank of America.