Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 4/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio
Seduta difficile quella del 4 maggio per il principale indice della Borsa di Milano, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 47.478.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del FTSE MIB. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 47.990. Primo supporto a 47.222. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 46.966.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)