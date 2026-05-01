Milano 30-apr
48.246 0,00%
Nasdaq 30-apr
27.452 0,00%
Dow Jones 30-apr
49.652 +1,62%
Londra 10:45
10.318 -0,59%
Francoforte 30-apr
24.292 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile

Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, in guadagno dello 0,94% sui valori precedenti.

L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48.443 e primo supporto individuato a 47.853. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 49.033.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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