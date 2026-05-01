Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 30/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile
Apprezzabile rialzo per il principale indice della Borsa di Milano, in guadagno dello 0,94% sui valori precedenti.
L'esame di breve periodo del FTSE MIB classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 48.443 e primo supporto individuato a 47.853. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 49.033.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)