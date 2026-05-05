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Eurozona: pioggia di acquisti sull'EURO STOXX Banks

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Eurozona: pioggia di acquisti sull'EURO STOXX Banks
In forte aumento l'indice bancario europeo, che con il suo +1,66% avanza a quota 257,07 punti.
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