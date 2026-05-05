Francoforte: risultato positivo per Scout24
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che tratta in utile del 3,31% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Scout24 rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 72,63 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 70,18. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 68,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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