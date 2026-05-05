Francoforte: risultato positivo per Scout24

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che tratta in utile del 3,31% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Scout24 rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 72,63 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 70,18. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 68,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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