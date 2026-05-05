Londra: calo per InterContinental Hotels Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo che gestisce alberghi , con una flessione del 2,38%.



La tendenza ad una settimana di InterContinental Hotels Group è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di InterContinental Hotels Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 143 USD, mentre il primo supporto è stimato a 139,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 146,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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