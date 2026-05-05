Londra: scambi al rialzo per Polar Capital Technology Trust

(Teleborsa) - Scambia in profit il fondo d'investimento chiuso con sede nel Regno Unito , che lievita del 2,13%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che Polar Capital Technology Trust mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,55%, rispetto a -0,63% del principale indice della Borsa di Londra ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Polar Capital Technology Trust rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 6,585 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 5,568. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 7,602.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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