Londra: si concentrano le vendite su Spirax-Sarco Engineering
(Teleborsa) - Sottotono la società di ingegneria industriale inglese, che passa di mano con un calo del 2,22%.
Lo scenario su base settimanale di Spirax-Sarco Engineering rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni tecniche complessive di Spirax-Sarco Engineering evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 67,8 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 68,7. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 67,45.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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