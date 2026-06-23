Londra: si concentrano le vendite su Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Sottotono la società di ingegneria industriale inglese , che passa di mano con un calo del 2,22%.



Lo scenario su base settimanale di Spirax-Sarco Engineering rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni tecniche complessive di Spirax-Sarco Engineering evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 67,8 sterline. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 68,7. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 67,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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