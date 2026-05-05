Madrid: rally per ACS

(Teleborsa) - Ottima performance per Actividades de Construccion y Servicios , che scambia in rialzo del 5,34%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa della società di costruzioni spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di ACS mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 130,6 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 124,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 137,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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