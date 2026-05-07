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Madrid: risultato positivo per Banco de Sabadel

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: risultato positivo per Banco de Sabadel
Bene la banca spagnola, con un rialzo del 2,38%.
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