Madrid: andamento rialzista per ACS
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Actividades de Construccion y Servicios, in guadagno del 3,52% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società di costruzioni spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di ACS è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 124,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 122,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 125,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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