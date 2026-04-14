Madrid: andamento rialzista per ACS

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Actividades de Construccion y Servicios , in guadagno del 3,52% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società di costruzioni spagnola più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di ACS è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 124,1 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 122,5. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 125,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```