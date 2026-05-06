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Madrid: andamento rialzista per ACS

Migliori e peggiori
Madrid: andamento rialzista per ACS
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Actividades de Construccion y Servicios, in guadagno del 2,91% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla società di costruzioni spagnola rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 138,5 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 136,2. L'equilibrata forza rialzista di ACS è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 140,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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