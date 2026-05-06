Milano 14:54
49.491 +1,92%
Nasdaq 5-mag
28.015 0,00%
Dow Jones 5-mag
49.298 +0,73%
Londra 14:54
10.450 +2,26%
Francoforte 14:54
24.931 +2,17%

Madrid: andamento sostenuto per ACS

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento sostenuto per ACS
Scambia in profit Actividades de Construccion y Servicios, che lievita del 2,91%.
Condividi
```