Madrid: in acquisto ACS

(Teleborsa) - Effervescente Actividades de Construccion y Servicios , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,92%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che la società di costruzioni spagnola mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,83%, rispetto a +5,88% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di ACS rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 119,2 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 115,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 122,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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