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A New York, forte ascesa per ASML Holding

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per ASML Holding
Seduta decisamente positiva per il produttore di attrezzature per la fabbricazione di chip, che tratta in rialzo del 6,42%.
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