New York: movimento negativo per Charter Communications

(Teleborsa) - Pressione sulla società di servizi di comunicazione a banda larga , che tratta con una perdita del 3,79%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Charter Communications rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Charter Communications evidenzia un declino dei corsi verso area 156,3 USD con prima area di resistenza vista a 163,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 153,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```