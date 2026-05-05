New York: Rockwell Automation, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Ottima performance per l' azienda che produce sistemi di automazione e di controllo delle infrastrutture industriali , che scambia in rialzo del 9,88%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rockwell Automation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rockwell Automation rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Rockwell Automation , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 452,7 USD. Primo supporto visto a 429,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 418,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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