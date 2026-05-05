New York: Rockwell Automation, quotazioni alle stelle
(Teleborsa) - Ottima performance per l'azienda che produce sistemi di automazione e di controllo delle infrastrutture industriali, che scambia in rialzo del 9,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rockwell Automation evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Rockwell Automation rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Rockwell Automation, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 452,7 USD. Primo supporto visto a 429,1. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 418,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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